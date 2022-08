Będzie można chodzić po dachu nowego dworca w Lublinie. Raport z budowy. Zdjęcia

KS Góra Puławska wygrał turniej Czarni Cup 2022 w Dęblinie

Dla Michała Walendziaka to dobra wiadomość, ponieważ ostatnio miał on mnóstwo problemów związanych z przygotowaniami swojej drużyny do sezonu. Beniaminek lubelskiej klasy okręgowej zaliczył dwie wysokie porażki w sparingach, kiedy uległ 3:8 rezerwom Wisły Puławy i aż 1:12 Gracji Tczów.