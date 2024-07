Konkursy rozstrzygnięte. Berbeć i Rybak pokierują lubelskimi szpitalami

Jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, Piotr Rybak, radny Prawa i Sprawiedliwości sejmiku województwa lubelskiego oraz dyrektor szpitala specjalistycznego w Puławach, już niedługo zmieni pracę. Od września będzie kierował Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W Puławach spędził ostatnie osiem lat wyciągając w tym czasie miejscowy szpital z głębokich problemów finansowych.

- Myślę, że wykonałem swoje zadanie. Zrobiłem to, do czego się zobowiązałem przychodząc tutaj. Sytuacja szpitala jest obecnie stabilna i bezpieczna - stwierdził Piotr Rybak w rozmowie z nami. Dyrektor przyznał, że lubi nowe wyzwania, stąd jego decyzja o zmianie miejsca pracy.

W Puławach pojawiły się pogłoski o tym, że Rybak jako menedżer związany z PiS, może zostać odwołany przez nowy zarząd powiatu puławskiego politycznie złożony z samorządowców Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Członkowie zarządu zapewniają jednak, że takich planów względem dyrektora nie mieli.

- Piotr Rybak to bardzo dobry menedżer i doceniamy jego pracę nasz naszego szpitala. Nigdy nie było nawet cienia pomysłu, by go odwołać. My sami jego odejściem byliśmy zaskoczeni - przyznaje Piotr Rzetelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicestarosta puławski.

W sierpniu odchodzący dyrektor SP ZOZ będzie wykorzystywał zaległy urlop, więc do pracy w Puławach już nie wróci. Do czasu ogłoszenia konkursu na jego następcę, zarząd powiatu puławskiego spośród wskaże osobę pełniącą obowiązki dyrektora. Nowym tymczasowym dyrektorem ma zostać jedna z trzech osób zaproponowanych na to stanowisko przez Rybaka. Wśród nich jest dwóch lekarzy oraz jedna księgowa.

W COZL-u Piotr Rybak zastąpi Piotra Mateja, który kierował tą placówką po śmierci jej wieloletniej dyrektor, prof. Elżbiety Starosławskiej. Przed objęciem tej posady, nowy dyrektor musiał złożyć mandat radnego sejmiku, bo nie można łączyć tych dwóch funkcji. Kto obejmie mandat po Rybaku - tego nie wiemy. Pierwszeństwo będzie miał Zdzisław Szwed, kandydat PiS do sejmiku, który zdobył ponad 7,2 tys. głosów. Jak się okazało, to nie wystarczyło do otrzymania mandatu. Szwed od lipca jest prezesem spółki Lubelskie Dworce. Czy porzuci to stanowisko? - Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Nie wiedziałem, że mam szansę na mandat radnego. Muszę to omówić z rodziną i wtedy podejmę decyzję - zapowiada Zdzisław Szwed.

Rozstrzygnięty został również konkurs na dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej w Lublinie. Piotra Drehera, który placówką kieruje od 2018 roku, wkrótce zastąpi Tomasz Berbeć. To dotychczasowy dyrektor szpitala w Radecznicy w powiecie zamojskim, który wcześniej kierował szpitalem w Suchowoli, pełnił również obowiązki dyrektora wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Lublinie. Berbeć pracę w wojewódzkim szpitalu rozpocznie 1 sierpnia.