Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla lubelskich seniorów

Dlaczego warto się zaszczepić?

Pneumokoki to bakterie wywołujące groźne infekcje, takie jak zapalenie płuc, opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsę. Osoby starsze, zwłaszcza z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi, są szczególnie narażone na ciężki przebieg zakażenia.

– Seniorzy mają słabszy układ immunologiczny, a infekcje pneumokokowe mogą prowadzić do poważnych powikłań – podkreśla Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Lublina ds. Społecznych. – Zachęcam do skorzystania z programu, by chronić zdrowie i życie.

Jak zgłosić się na szczepienie?

Kto może się zaszczepić? Osoby powyżej 65 lat, które wcześniej nie były szczepione przeciw pneumokokom.

Gdzie się zgłosić? W 19 wybranych przychodniach na terenie Lublina – lista dostępna na końcu artykułu.

Czy trzeba być pacjentem danej placówki? Nie – program jest otwarty dla wszystkich seniorów z Lublina.

Do kiedy trwa akcja? Do wyczerpania zapasów lub do 14 listopada 2025 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczepionka podawana jest w jednej dawce i nie wymaga przypominania. Przed podaniem lekarz przeprowadzi kwalifikację medyczną, by wykluczyć ewentualne przeciwwskazania. Seniorzy otrzymają też informacje o korzyściach ze szczepień i zagrożeniach związanych z pneumokokami.

Lista przychodni realizujących bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom w Lublinie: