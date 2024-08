BOGDANKA LUK Lublin zaprezentuje się kibicom. Będzie też kabaret

Oficjalna prezentacja drużyny BOGDANKI LUK Lublin zaplanowana została w Lubelskie Centrum Konferencyjne na poniedziałek, 𝟮 𝘄𝗿𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗮 na 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻ę 𝟭𝟴:𝟬𝟬. W imprezie udział weżnie również Kabaret Smile.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

- Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na prezentację obowiązują zapisy poprzez wiadomość prywatną na naszym Facebooku, na które czekamy do niedzieli do godz. 12:00. Po wejściu na obiekt, kibice proszeni są o kierowanie się do Sali Konferencyjnej S2 na 1 piętrze. Zapraszamy! – poinformował klub na swoim profilu facebookowym.