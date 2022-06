Miliarder skończył budować cztery boiska piłkarskie w Lublinie. Co jeszcze obiecał?

– 30 czerwca zgłoszę do Urzędu Miasta zakończenie tego zadania – mówi Agnieszka Juścińska, wiceprezes Lubelskiej Akademii Futbolu.

Spółka, założona jesienią 2020 r. przez miliardera Zbigniewa Jakubasa, wydzierżawiła od miasta 11,6 ha ziemi na 30 lat. Obiecała zbudować tu na swój koszt treningowy ośrodek piłkarski, mający służyć również zawodnikom innych dyscyplin.

Szczegóły określono w umowie zawartej pomiędzy miastem a spółką. Zapisano w niej, że inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich ma obejmować cztery boiska, a kolejny pozostałe trzy boiska i budynek akademii piłkarskiej.

Z umowy wynikało, że cztery boiska mają być gotowe nie później niż we wrześniu 2021 r. Niedotrzymanie terminu miało skutkować półmilionową karą na rzecz miasta. Na budowie pojawiły się jednak problemy, spółka poprosiła o więcej czasu i termin przesunięto na 30 czerwca 2022 r. A to już dziś.

Ratusz przekazuje, że boiska są już gotowe. – Dzierżawca, z którym jesteśmy w stałym kontakcie, zwrócił się do nadzoru budowlanego o przeprowadzenie odbiorów technicznych i nie zgłaszał potrzeby wydłużenia terminów – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. – Po 30 czerwca przedstawiciele miasta sprawdzą, czy inwestycję zrealizowano zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Jak szybko boiska będą udostępnione do gry? – Na pewno boisko ze sztuczną nawierzchnią będzie natychmiast gotowe do wykorzystania. Natomiast te z naturalną murawą potrzebują czasu, aby trawa wyrosła – mówi Juścińska. Kto będzie mógł z tych boisk korzystać? – Na pewno w pierwszej kolejności będą się tam odbywały treningi drużyny Motoru Lublin.

Syntetyczna murawa ma służyć piłkarzom przez cały rok. – Na przełomie października i listopada będziemy stawiać balonowe przykrycie sztucznego boiska, mamy na to już pozwolenie na budowę – stwierdza wiceprezes Lubelskiej Akademii Futbolu.

Co z obiecaną budową drugiej części ośrodka? – Zgodnie z warunkami umowy, do połowy września spółka ma uzyskać pozwolenie na budowę, a do drugiej połowy października przyszłego roku zakończyć drugi etap inwestycji – przekazuje Stryczewska. – Prace obejmą budowę trzech boisk, obiektu treningowo-szkoleniowego z halą sportową z zapleczem socjalnym, noclegowym, rehabilitacyjnym, gastronomicznym, budynku technicznego, infrastruktury drogowej i parkingowej oraz przestrzeni rekreacyjnej.

Spółka wciąż zakłada, że uzyska pozwolenie na budowę w opisanym umową terminie. – My planujemy go dotrzymać, ale decyzje administracyjne nie są zależne od nas. Obecnie staramy się o decyzję środowiskową, później będzie pozwolenie wodnoprawne – wylicza Juścińska. – Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że szybko to zakończymy.

Umowa między Ratuszem a spółką zakłada, że po 30 latach obiekty zbudowane przez Lubelską Akademię Futbolu przejdą na własność miasta.