Bon to nie żywa gotówka, ale kod, który płacąc za usługę turystyczną przedstawia się przedsiębiorcy. On na podstawie tego numeru otrzymuje pieniądze od państwa. Bon jednak nie jest dla wszystkich, bo to oferta skierowana do rodzin.

– Na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus, przypada bon w kwocie 500 złotych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych i dodaje: - W przypadku np. dwójki dzieci, wartość bonu to 1000 złotych. Natomiast na dziecko z niepełnosprawnością, którą potwierdza odpowiednie orzeczenie, bon wynosi 1000 złotych. Bon turystyczny otrzyma także dziecko, którego rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu nie przysługuje im 500 plus.