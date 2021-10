Brutalne zabójstwo w Lublinie. Zatrzymali wszystkich, którzy ostatnio byli w mieszkaniu

Do zbrodni doszło najprawdopodobniej w piątek, ale policjanci i prokuratura wciąż wyjaśniają dokładne okoliczności sprawy. Ciało 65-letniego mężczyzny odnaleziono w niedzielę, w mieszkaniu przy ul. Bazylianówka. Mundurowych zaalarmował kolega ofiary, który nie mógł się z nim skontaktować.

– Policjanci weszli do mieszkania przy wsparciu strażaków. Wewnątrz odnaleziono ciało 65-latka. Mężczyzna posiadał liczne obrażenia – wyjaśnia kom. Kamil Gołębiowski.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna został zaatakowany nożem. Miał rany m. in. na głowie i tułowiu.

– Ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok, która pomoże ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz czas zgonu – dodaje kom. Gołębiowski.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 27 do 70 lat. To oni po raz ostatni byli w mieszkaniu ofiary. Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Trwają przesłuchania.

Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że to najmłodszy z mężczyzn miał zaatakować 65-latka. Ofiara to były partner jego matki. Na tym tle między mężczyznami miało dojść do kłótni, która zakończyła się tragicznie. Za zabójstwo grozi nawet dożywocie.