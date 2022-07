Budzisz się rano, a samochód spalony. Bo on się nudził

Policjanci operacyjni z 3. komisariatu ustalili i zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu lubelskiego. Z ustaleń kryminalnych wynikało, iż to właśnie on od odpowiada ze podpalenie samochodu. Do zdarzenia doszło na początku lipca w Dominowie. Pokrzywdzony oszacował straty na 5 tysięcy złotych. Od początku ślady wskazywały, iż było to umyślne zaprószenie ognia. Jednak pokrzywdzony nikogo nie podejrzewał.