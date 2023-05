Business Centre Club w Lublinie z nową siedzibą i nowym liderem

W otwarciu nowej siedziby BCC w Lublinie uczestniczył Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club, który na wstępie podziękował za dotychczasową pracę i kierowanie lubelskim strukturom BCC Mirosławie Gałan, kanclerz i wiceprezes.

– 10-letnia praca pani kanclerz zaowocowała wieloma kontaktami, nawiązaniu współpracy z samorządem, instytucjami państwowymi, firmami i uczelniami, to bardzo ważne – podkreślił Jacek Goliszewski.

>>> Zgłoś swoją firmę do rankingu Najlepszych Firm Lubelszczyzny Złota Setka 2022<<<

Zwrócił też uwagę, że Mirosława Gałan i lubelski BCC jako pierwsi pośpieszyli z pomocą Ukraińcom, gdy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, przyjmując pod swoje skrzydła wielu uchodźców. – Nie czekając na działania miasta ruszyliśmy z pomocą, tworząc przy ul. Bursaki 18 miejsce, przez które przewinęło się 750 osób – przyznała z dumą kanclerz Gałan.

Od poniedziałku lubelskim oddziałem BCC kieruje Mirosław Kasprzak z centrali w Warszawie, ekspert ESG i współpracy z samorządami, który objął funkcję dyrektora. – Rozszerzenie lubelskiej loży BCC. Wzmocnienie strony komunikacyjnej dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o kształtowanie przyjaznego otoczenia dla biznesu. Zmiana pakietu usług dotyczących współpracy, kooperacja pomiędzy członkami, jak również poszerzanie wiedzy i informacji nie tylko na poziomie makro, ale i miko, dotyczącym dobrych praktyk w zakresie zarządzania i wsparcia przedsiębiorców w tej trudnej sytuacji ekonomicznej, jaką mamy obecnie w kraju – o zadaniach nowego sternika BCC w Lublinie mówi Jacek Goliszewski.

Mirosław Kasprzak, nowy dyrektor lubelskich struktur w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” podkreślił, że istotnym wyzwaniem będzie dalszy rozwój przedsiębiorczości w Lublinie oraz regionie. Zwrócił także uwagę na rolę lubelskich firm po zakończeniu wojny na Ukrainie.

– W momencie gdy konflikt dobiegnie już końca, nie wyobrażam sobie, by Lubelszczyzna nie była hubem technologicznym na rzecz odbudowy Ukrainy – mówi Mirosław Kasprzak.

Wykład o fundacji rodzinnej

23 maja lubelska loża BCC zaprasza do Hotelu Wieniawski na spotkanie z prof. Adamem Mariańskim, ekonomistą z Uniwersytetu Łódzkiego, prezesem Polskiego Instytutu Analiz Ekonomiczno-Prawnych i przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Prof. Mariański przedstawi wykład, w którym odniesie się do podpisanej w tym miesiącu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o fundacji rodzinnej. To dokument szczególnie ważny dla firm stojących przed wyzwaniem przeprowadzenia sukcesji.