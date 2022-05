Cena LPG zbliża się do 4 złotych. "Na paliwo wydaję teraz 50-60 proc. więcej"

– Jeśli gaz podrożeje, to dla wielu kierowców będzie to prawdziwa tragedia – mówi wprost Mirosław Mrozek, który w poniedziałek tankował LPG na stacji Circle K przy al. Kraśnickiej. – Przez oszczędność, jak wielu Polaków, tankuję jednorazowo za około 50 złotych. Gaz już jest drogi – dodaje.

Co roku zużywamy w Polsce od 2,3 mln do 2,5 mln ton LPG. Większość surowca, ponad połowę, kupujemy z Rosji. Od stycznia 2023 roku nie będzie już importu. Polska będzie musiała sięgnąć po gaz z innych kierunków – Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii. Polska Izba Gazu Płynnego jednak już dziś bije na alarm, że trzeba szukać dostawców, podpisywać kontrakty i zadbać o infrastrukturę, bo bez tego zacznie nam LPG brakować. A jak surowca będzie mało, to będzie drogi. Chociaż fachowcy już przewidują, że podwyżki cen są nieuniknione.

Na razie jednak ceny gazu na stacjach są w „normie”. Gabriela Kozan i Grzegorz Maziak z eksperckiego serwisu e-petrol.pl przewidują, że w tym tygodniu za litr gazu będzie się płacić 3,64-3,73 zł. W porównaniu z benzyną i olejem napędowym to mało. To, że tańszy nie oznacza, że LPG jest tani. Jeszcze w grudniu 2020 roku litr tego paliwa kosztował 2,15 złotych. Średnia cena w 2021 r. wyniosła 2,58 zł. Dziś po tych stawkach nie ma śladu.

Mirosław Mrozek w poniedziałek za litr LPG zapłacił 3,59zł.

Pan Marcin gaz w swojej skodzie zamontował w 2019 roku. – Nie jeżdżę dużo: dom, praca, dzieci do szkoły, ale uznałem, że nigdy nie będzie sytuacji, żeby gaz był droższy od benzyny. A jeżeli nawet będzie, to benzynę też mogę zatankować – opowiada i wspomina ceny z 2 z przodu: – Jeśli miałbym porównać, to myślę, że na paliwo wydaję teraz jakieś 50-60 procent miesięcznie więcej niż jeszcze rok temu.

To jeszcze dwa słowa o benzynie i oleju napędowym. – W najbliższych dniach najpopularniejszą benzynę bezołowiową 95 powinniśmy tankować średnio po 7,33-7,49 zł za litr, podczas gdy za olej napędowy właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym wydadzą 7,19-7,34 zł/l – wyliczają eksperci z e-petrol.

W pierwszym kwartale 2022 r. w Polsce zarejestrowano 136 923 samochody osobowe. Napędzanych LPG było 4,6 tysiąca. To o 1 punkt procentowy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.