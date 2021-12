Co ze znanym targowiskiem w Lublinie? Miasto sprzeda ziemię

Rada Miasta na swym ostatnim posiedzeniu pozwoliła prezydentowi na to, by sprzedał na ten cel prawie hektar ziemi. RCKiK ma dostać od miasta 20-procentową bonifikatę od wartości działki, którą ustali rzeczoznawca, o ile do transakcji dojdzie przed końcem przyszłego roku. Do czasu sprzedaży ziemi bez zmian działać ma tutaj coniedzielna giełda. Po transakcji będzie mogła pozostać na okrojonym terenie.

Równocześnie Urząd Miasta przygotowuje projekt planu zagospodarowania tego obszaru. – Myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku projekt planu powinien być przekazany do uzgodnień z instytucjami – zapowiedział na posiedzeniu rady Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

