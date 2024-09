Coś dla ciała i duszy. Ruszył Europejski Festiwal Smaku

Od świętowania urodzin ojca Tomasza Dostatniego rozpoczął się Europejski Festiwal Smaku. W poniedziałek (2 września) zaproszeni goście mogli złożyć dominikanowi życzenia i porozmawiać o jego życiu i filozofii. Ojciec związany jest z EFS od lat i postanowił swoje urodziny świętować właśnie w ramach festiwalu.

Spotkanie otwarte z oo. Tomaszem Dostatnim odbędzie się we wtorek (3 września) w księgarni Dosłowna. Będzie można porozmawiać o najnowszej książce dominikanina, jego urodzinach oraz wędrówce duchowej, która jak mówią sami organizatorzy Europejskiego Festiwalu Smaku, towarzyszy całej imprezie.

To jednak nie wszystko, co czeka nas podczas festiwali. Przede wszystkim cofniemy się o 550 lat – czyli do czasów, gdy powstało województwo lubelskie. Prof. Jarosław Dumanowski przedstawi przepisy z początków istnienia województwa.

W programie znajdziemy także Mistrzostwa Świata w jedzeniu cebularzy na czas, przygotowywanie ukochanej potrawy Julii Szeremety, pokaz kucharza, który gotował dla olimpijczyków oraz koncert renesansowych skrzypiec.

Na kulinarnej scenie pojawią się m.in. Katarzyna Bosacka, Michał Fabiszewski, jeden z 20 szefów kuchni gotujących podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, czy Łukasz Modelski.

Odbędą się także warsztaty i spacery z ziołami w tle.

Naszą duszę w kulturalną podróż zabiorą m.in. Waleria i Piękne Róże, Adam Bałdach ze swoimi renesansowymi skrzypcami, Grzegorz Rogala i mistyczne wykonanie Psalmów Jana Kochanowskiego oraz Dominika Zamara, śpiewaczka operowa, która wraca do korzeni i będzie śpiewać z repertuaru metalowego.

Podczas festiwalu, już po raz dziewiąty odbędzie się konkurs na „Najlepszy Smak Lubelszczyzny 2024”. W konkursie wyłonione zostaną kulinarne produkty z regionu lubelskiego wyróżniające się najwyższymi walorami smakowymi, zapachowymi i wizualnymi.