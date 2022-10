Coś zburzą, coś zbudują. Szykuje się nowa inwestycja w centrum Lublina

Do Urzędu Miasta wpłynął już wniosek o pozwolenie na rozbiórkę czterech budynków znajdujących się na nieruchomości przy Zamojskiej 19. Pod tym adresem stoją niepozorne, parterowe obiekty z początku XX wieku, które kolidują z planami inwestora. Zamierza on postawić tutaj nowy budynek, a na takie wykorzystanie działki pozwala wydana przez Urząd Miasta „wuzetka”, czyli decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

– O ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług w poziomie parteru wystąpił właściciel działek – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. – Miasto ma obowiązek wszcząć postępowanie, gdy taki wniosek wpłynie.

Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą dokładnie sprawdzić, czy proponowana inwestycja wpisze się w okolicę. Ratusz zapewnia, że zrobił to bardzo dokładnie.

– Wydanie decyzji poprzedziła analiza urbanistyczna, uwzględniająca pierzejową zabudowę wzdłuż ul. Zamojskiej, Bernardyńskiej i Wesołej – przekazuje nam Stryczewska. Urząd uznał, że na wspomnianym terenie można postawić nowy budynek. Jak wysoki? – Dopuszczona wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub okapu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, wyniesie maksymalnie do ok. 15 metrów.

„Wuzetka” wydana przez Urząd Miasta nie przewiduje bezpośredniego zjazdu na posesję z ul. Zamojskiej. – Obsługę komunikacyjną zaplanowano od ul. Wesołej – dodaje Stryczewska. Decyzja określa również minimalną liczbę miejsc do parkowania, które inwestor będzie musiał zmieścić na swojej posesji. – Minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny i minimum jedno miejsce na 30 mkw. powierzchni użytkowej usług, w tym 5 proc. stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami.

Nieruchomość przy ul. Zamojskiej 19 była niegdyś zabudowana sporą kamienicą. – Ten budynek stał w znacznej części na dzisiejszym skrzyżowaniu Bernardyńskiej z Zamojską. Kamienica została zburzona pod powiększenie skrzyżowania – mówi Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków, którego akceptacji będzie wymagał ostateczny projekt budynku, gdy inwestor złoży już wniosek o pozwolenie na budowę. Na razie takiego wniosku nie ma.