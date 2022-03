Czego słucha się w Lublinie? Jedna stacja radiowa przoduje

Dane z raportu Radio Track Kantar Polska przedstawił serwis wirualnemedia.pl. Zbadano słuchalność poszczególnych stacji w okresie od sierpnia 2021 roku do stycznia tego roku. Z raportu wynika, że najczęściej wybieraną, przez mieszkańców Lublina, rozgłośnią było RMF FM. Miało 18,7-procentowy udział w lokalnym rynku. ­

– Wynik stacji względem analogicznego okresu rok wcześniej wzrósł z 18,1 proc. ­ – czytamy w serwisie.

Miejsce drugie należy do Radia ZET, które zanotowało wzrost z 8 proc. do 11 procent. „Zetka” tym samym wyprzedziła Radio Eska (spadek z 9,8 proc. do 9 proc.).

Czwartą pozycję zajęło TOK FM (wzrost z 6,4 proc. do 8,2 proc.). Rok temu ta stacja była szósta.

Jak wyglądają dalsze miejsca?

Radio Złote Przeboje Puls (8,1 proc.),

RMF Classic (7,1 proc.),

VOX FM (7 proc.).

Polskie Radio Lublin osiągnęło wynik 5,5 proc.. Lokalna rozgłośnia zanotowała spadek notowań, ale niewielki – z 5,6 proc. rok temu.

Zaraz za RL znajduje się „disco-dziecko” tej rozgłośni. Chodzi o Radio Free z wynikiem 4,3 proc.

Jeszcze niżej znajdują się: