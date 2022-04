Deweloperka w kryzysie. Za drogo by budować, za drogo by kupować

Nawet 4800 zł za zbudowanie 1 mkw.

– Uważam, że jeśli branża deweloperska nie zwolni z inwestycjami, to z uwagi na brak rąk do pracy i ceny materiałów czeka nas katastrofa na rynku – mówi wprost właściciel firmy budowlanej z Lublina, specjalizującej się w generalnym wykonawstwie. – Przez wojnę na Ukrainie stan osobowy w firmach moich podwykonawców zmniejszył się o nawet o połowę, bo mężczyźni wrócili bronić swojego kraju. Z tym problemem można sobie jeszcze poradzić, bo można coś robić wolniej. Ale to, co się dzieje na rynku materiałów budowlanych, to czyste szaleństwo. A na dodatek nie można wszystkiego kupić od ręki. Trzeba złożyć zamówienie i czekać 2-3 miesiące.

Dołóżmy do tego rosnące koszty usług budowlanych.

– Jeszcze w zeszłym roku ceny za generalne wykonawstwo wynosiły około 4 tys. zł/mkw., teraz nikt poniżej 4500 zł nie chce rozmawiać, a niektórzy już „krzyczą” 4800 zł/mkw. – dodaje jeden z deweloperów.

Jaka jest marża? Do 1500 zł na mkw.

Na ile stać kupującego?

Gwoździem do trumny dla tych, którzy już wzięli lub dopiero przymierzają się do kredytu hipotecznego, może być wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która drastycznie, bo o 1 proc., podniosła główną stopę referencyjną – do 4,5 proc.

To spore dodatkowe koszty dla kredytobiorców. Z wyliczeń Expandera wynika, że rata kredytu na 300 tys. zł w październiku 2021 wynosząca 1440 zł po kwietniowej podwyżce stóp wzrośnie do 2190 zł.

Wysokie stopy i niepewna sytuacja ekonomiczna już się odbijają na rynku. Analitycy Expandera policzyli, że 23 lutego, czyli na dzień przed wybuchem wojny, w Lublinie aktywnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań było 2600, a 15 marca – już 2970. To o 14 proc. więcej. Ale średnie ceny (8300 zł/mkw.) na razie nie drgnęły.