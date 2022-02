Pomoc Ukraińcom. Do Homo Faber zgłosiło się już prawie 400 wolontariuszy

– Chcemy być przygotowani na różne scenariusze, dlatego już teraz uruchamiamy szeroki wolontariat dla osób mogących dać od siebie czas i pracę na rzecz możliwych kryzysów, jakie pojawią się w najbliższym nam terenie – tłumaczą członkowie stowarzyszenia. – Jeśli będzie taka potrzeba chcemy móc działać szybko. A sami nie damy rady.

Homo Faber szuka osób, które swobodnie porozumiewają się w językach: ukraińskim rosyjskim, polskim; mają przeszkolenie w udzielaniu pomocy medycznej, pracują jako tłumacze. Mile widziani jako wolontariusze są także psycholodzy, prawnicy i graficy.

– Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z działaniem – podkreśla stowarzyszenie. – Odzywamy się od osób, których pomocy najbardziej potrzebujemy w danej chwili.

By zostać wolontariuszem w Homo Faber wystarczy wypełnić formularz, które lubelskie stowarzyszenie opublikowało w swoich mediach społecznościowych. Do tej pory zgłosiło się już prawie 400 chętnych do pomocy osób.