Do końca września kładką tylko w weekendy

– Remont kładki został podzielony na części. Pierwszy etap, który zakładał cząstkową naprawę mieszanką betonową skończył się w piątek 6 września, a w weekend kładka była otwarta dla ruchu. Od poniedziałku 9 września kontynuujemy prace na kolejnych odcinkach w zakresie uzupełniania ubytków mieszanką betonową. Zakładamy, że remont zakończy się do 30 września. Wykonawca będzie się starał udostępniać kładkę w weekendy, do czasu zakończenia prac – przekazuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Jest to jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych dla pieszych w tej części miasta. Pozwala on bowiem idąc wzdłuż ulicy Poniatowskiego przejść z Czubów Południowych na Wieniawę. Do końca miesiąca przejście tamtędy będzie utrudnione dla osób z niepełnosprawnościami oraz rowerzystów.

Przed przyjściem zimy ZDiTM planuje przeprowadzić jeszcze kilka remontów na ścieżkach rowerowych w mieście.