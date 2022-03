„Dramat” Michała Wiśniewskiego. Nie ma gdzie zagrać koncertu w Lublinie

Michał Wiśniewski to 49-letni gwiazdor, którego szczyt popularności przypadł na początek XXI wieku. Był wówczas liderem lubianego, i krytykowanego często przez ekspertów, zespołu Ich Troje. Teraz Wiśniewski chciał zagrać w Lublinie.

Koncert miał się odbyć 17 marca. Jednak do nie dojdzie, a Wiśniewski wyjaśnił wszystko na filmie umieszczonym na Instragamie.

Miał to być koncert akustyczny, ale Wiśniewskiemu nie udało się zorganizować sali. Zakontraktowany klub ma jeszcze problemy spowodowane pandemią i nie może zorganizować wydarzenia. W innych miejscach Wiśniewskiemu się nie udało.

- Próbowaliśmy absolutnie wszędzie zagrać akustycznie, ale generalnie muszę powiedzieć, że ten koncert musimy odwołać, nie ma co przekładać. Nie ma dla nas miejsca w Lublinie – opowiada i dodaje: - Jak się okazało, studenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej chcą cenę, dla której musielibyśmy zrobić bilety po 200 zł albo być Matą w tej sekundzie.

Z relacji muzyka wynika, że kolejnym miejscem było Centrum Spotkania Kultur. Tu jednak także nie udało zorganizować koncertu. Instytucja podlegająca urzędowi marszałkowskiemu miała uznać, że to repertuar „niegodny” CSK. - Rozumiemy, dziękujemy, ale musicie zmienić nazwę, bo Centrum Spotkania Kultur jest nieadekwatna do tego, co robicie – komentuje Wiśniewski.