We wtorek, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił z myślą o pracownikach zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub osób odchodzących z rolnictwa program pomocowy, na który wyda 33,2 mln złotych.

- Wszystko po to, by pracownicy przewidziani do zwolnienia nie ze swojej winy, ale winy pracodawcy mogli odnaleźć się w nowej sytuacji na rynku pracy - mówi Tomasz Pitucha, dyrektor WUP w Lublinie i podaje szereg działań, które będą mogły być podjęte w ramach projektu.

- Doradztwo zawodowe i pomoc pracownikom w odszukaniu swojej nowej ścieżki kariery, pomoc osobom odchodzącym z rolnictwa, czy osobom, które zmieniły miejsce zamieszkania w związku z podjęciem nowego zatrudnienia. Ze wsparcia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy pragną unowocześnić swoje stanowiska pracy. Część z nich nie odpowiada współczesnym potrzebom. Przedsiębiorca będzie mógł podjąć działania w stosunku do części załogi - dodaje dyrektor WUP.

Wnioskodawcami w programie mogą być przedsiębiorcy, którzy planują zwolnienia pracowników, a także instytucje administracji publicznej, organizacje społeczne, związki wyznaniowe, osoby fizyczne, partnerzy społeczni oraz służby publiczne.

- Nie ma żadnych limitów na osobę. Wsparcie zależeć będzie od zakresu projektów, które złożą wnioskodawcy. Ważne, że jeden podmiot może złożyć jeden wniosek - podkreśla dyrektor Pitucha.

Nabór wniosków rozpocznie się 16 sierpnia i potrwa do 28 sierpnia. - Startujemy z kampanią informacyjną. Wszystkim wnioskodawcom zainteresowanym wsparciem w ramach tego działania służymy pomocą - mówi Iwona Jachowicz, naczelnik Wydziału Naboru.

- Będziemy prowadzić szkolenia i spotkania informacyjne. 31 lipca i 22 sierpnia zapraszamy do nas na dni otwarte. Szkolenie stacjonarne w siedzibie WUP przy ul. Obywatelskiej 4 zaplanowaliśmy na 8 sierpnia. Z kolei 17 sierpnia odbędzie się webinarium podczas którego wszyscy zainteresowani będą mogli z nami kontaktować się i uzyskać odpowiedzi na kwestie problemowe - dodaje naczelnik Jachowicz.

Zainteresowani mogą komunikować się z WUP także drogą elektroniczną: sekretariat@wup.lublin.pl i punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl oraz telefoniczne pod numerem tel. (81) 46 35 363 lub 605 903 491.