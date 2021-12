Dwóch chętnych na stanowisko szefa DDK "Węglin"

– Do 6 grudnia, do godz. 15.30 bezpośrednio do Wydziału Kultury zostały złożone dwie oferty – informuje Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. Teoretycznie jednak możliwe, że kandydatów będzie ostatecznie więcej, bo zgłoszenia można było kierować również do miejskich Biur Obsługi Mieszkańców. – Czekamy obecnie aż ewentualna korespondencja z tych placówek trafi do Wydziału Kultury. Ostateczna liczba złożonych ofert będzie znana w przyszłym tygodniu.

Kto zgłosił się do konkursu? – Otwarcie złożonych ofert, a tym samym poznanie nazwisk uczestników konkursu nastąpi na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej, którego termin nie jest jeszcze ustalony. Wtedy też zostanie podjęta uchwała o zakwalifikowaniu uczestników do drugiego etapu postępowania, czyli rozmów z kandydatami, którzy spełnili wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie – stwierdza Boguta.

DDK „Węglin” kieruje Sławomir Księżniak, którego kadencja na stanowisku dyrektora wygasła w styczniu 2021 r. Prezydent Lublina nie powołał go na kolejną kadencję, ale powierzył mu na rok funkcję p.o. dyrektora. Niezadowolona z tego załoga apelowała wówczas do władz miasta o pozostawienie Księżniaka na dyrektorskim stanowisku na kolejną kadencję, ale bez skutku. Ratusz zapowiedział, że nowego dyrektora wybierze w konkursie, a Księżniak zapowiedział, że w nim wystartuje.

Nowy szef DDK ma kierować placówką przez trzy lata: od 1 lutego 2022 do końca stycznia 2025 r.