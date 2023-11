Pasja do mechaniki. Politechnika kusi uczniów

W czwartek młodzi ludzie mogli przyjrzeć się nie tylko programowi studiów na Wydziale Mechanicznym, ale też wyposażeniu laboratoriów, specjalistycznym urządzeniom oraz stanowiskom naukowo-badawczym.

- Przyszli studenci mogli zapoznać się z naszą oferta dydaktyczną. Przedstawialiśmy im możliwości pomocy naukowych. Dzięki temu mogliśmy pokazać, co mogą u nas osiągnąć i jakie podejmować decyzje tak, aby były jak najbardziej świadome - mówi Jarosław Bartnicki, prodziekan ds. rozwoju i promocji wydziału.

Martyna Wójcik, uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, choć jest młodą osobą, ma bardzo sprecyzowane zainteresowania. Pasję do mechaniki zaszczepił w niej wujek, z którym składała motocykle. Lubi też Formułe 1 i wszystko związane z mechaniką.

- Interesują mnie prace manualne, informatyka i inżynieria pojazdów. Politechnika to uczelnia, która najlepiej rozwinie moje zainteresowania i pomoże wykształcić w zawodzie - powiedziała nam Martyna.

Aleksander przyjechał na dni otwarte z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach. Jak przyznaje - chciał się zapoznać z ofertą edukacją uczelni. Interesuje się mechaniką i nowinkami technologicznymi.

- Studiowanie na tej uczelni to przyszłość. Chciałbym studiować budowę maszyn. Konstrukcje do hamowań silników to bardzo fajna sprawa - podsumował Aleksander.