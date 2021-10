Dzień Papieski w Lublinie. Wspólna modlitwa i zbiórka publiczna

Tarnogród. Czytelnicy nie poznają swojej biblioteki

- Dobrze nam tu było, ale już nie możemy się doczekać wyprowadzki – mówi szefowa biblioteki w Tarnogrodzie. Placówka niebawem wróci z budynku dawnego gimnazjum, do zupełnie odmienionej synagogi. Władze pytają mieszkańców: Co zrobić z miejscem, które zwolni biblioteka? Wygląda na to, że pojawią się w nim przedszkolaki