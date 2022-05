Egzamin ósmoklasisty 2022. A jednak "Zemsta". Jak poszło uczniom z Lublina?

– Nie było trudno – przyznaje też Klaudia, która miała nadzieję, że na egzaminie zamiast „Zemsty” pojawi się jej ulubiony „Latarnik”. To się nie udało, ale lekturę wykorzystała w pisaniu opowiadania. – Teraz przed nami to co najtrudniejsze, czyli matematyka, a potem będzie już dobrze.

– Zapisałam wszystkie kartki do końca zajmując się „Małym księciem” – zdradza Vanessa. I dodaje, że liczy na 70-procentowy wynik, który otworzy jej drogę do wymarzonej szkoły fotograficznej. – Żeby się do niej dostać muszę dobrze napisać polski i angielski. Mam nadzieję, że to pierwsze już mi się udało.

Szkoły nie wybrała jeszcze Roksana. Mówi, że zrobi to w ostatniej chwili. Ona też ma jednak nadzieję, że egzamin poszedł bardzo dobrze.

Trzymamy kciuki żeby świetnie ósmoklasistom poszły też kolejne egzaminy!