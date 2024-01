„Energetyki” tylko dla pełnoletnich

1 stycznia weszła w życie ustawa, która reguluje przepisy dotyczące zakupu i dystrybucji napojów energetycznych. Jak czytamy w Ustawie o Zdrowiu Publicznym, zabrania się sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia. W razie wątpliwości, tak samo jak w przypadku alkoholu, sprzedawca może zażądać dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.

- Jestem uzależniona od "pałerów" , więc może to i lepiej dla mnie. Zależy od dnia, ale potrafię wypić 10 dziennie. Gdy próbuję się ograniczać to piję 2 lub 3 dziennie. Zakaz kupowania powinien jednak dotyczyć osób poniżej 16. roku życia. Teraz wychodzi na to, że energetyki będą traktowane na równi z alkoholem, a to przecież nie jest to samo – mówi Wiktoria, uczennica z I klasy szkoły średniej w Lublinie.