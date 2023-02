Fontanna, ogród wodny, zdroje, poidełka... Kto przypilnuje, by woda tryskała, jak należy?

Obecnie za utrzymanie i obsługę zespołu fontann multimedialnych na pl. Litewskim oraz dydaktycznego ogrodu wodnego w Parku Ludowym odpowiada firma Watersystem z podwarszawskiego Zakrętu. W przetargu ogłoszonym w 2020 roku złożyła jedyną ofertę, opiewającą na ponad 3,5 mln zł. Umowa obowiązuje do 15 czerwca, a Ratusz szuka firmy, która będzie świadczyć takie usługi przez kolejne 2,5 roku.

– Do zadań wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym będzie należało m.in. utrzymanie i obsługa codzienna fontann na Placu Litewskim i przy ul. Krakowskie Przedmieście w okresie letnim, w czasie przerwy zimowej, a także obsługa pokazów specjalnych. Wykonawca będzie zobowiązany także do przygotowanie fontann do przerwy zimowej oraz do wznowienia ich pracy po zimie, a także do całodobowej ochrony obiektu – informuje Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta. I dodaje: – W dydaktycznym ogrodzie wodnym w Parku Ludowym zamówienie będzie obejmowało utrzymanie fontann i ich obsługę wraz z pomieszczeniami technicznymi i wyposażeniem technologicznym, zarówno w okresie letnim jak i w czasie przerwy zimowej czy podczas dłuższego postoju.

Potencjalni wykonawcy oferty mogą składać do 13 marca. Z kolei do 6 marca Ratusz czeka na firmy zainteresowane utrzymaniem zlokalizowanych w mieście 85 zdrojów, 17 poidełek oraz czterech punktów szybkiego napełniania. W tym przypadku umowa ma obowiązywać od 23 kwietnia, także przez 2,5 roku.

Zdroje miejskie to ogólnodostępne źródła wody pitnej, zapewniające wodę mieszkańcom nieposiadajacym przyłączy wodociągowych. Funkcjonują przez cały rok. Natomiast ujęcia umożliwiające korzystanie z wody bez konieczności używania naczyń to poidełka. Najwięcej, bo osiem takich urządzeń, znajduje się w Parku Ludowym. Inne zlokalizowane są przy ulicach: Chmielarczyka, Krężnickiej, Zesłańców Sybiru, Lipowej oraz pl. Łokietka (studnia obok Bramy Krakowskiej) i dwa na placu Litewskim. Najbardziej znanym poidełkiem w Lublinie jest koziołek przy ul. Wróblewskiego 2.

- Uruchomienie wszystkich poidełek uzależnione będzie od warunków atmosferycznych. W przypadku sprzyjającej pogody, powinny ruszyć 1 maja – zapowiada Monika Głazik.

Z kolei punkty szybkiego napełniania to zestawy dwóch hydrantów o dużym przepływie służące do jak najszybszego napełnienia wozów strażackich uczestniczących w akcjach gaśniczych. Te w Lublinie zlokalizowane są przy ulicach: Jana Pawła II, Puławskiej Andersa i al. Witosa.