Gaszą i ratują od 30 lat. "Jesteśmy jak jedna rodzina"

Z tej okazji na placu przed Komendą Wojewódzką PSP przy ul. Strażackiej w Lublinie odbył się apel. A kilkudziesięciu strażaków będzie wyjątkowo miło wspominać ten dzień, bo znaleźli się w gronie wyróżnionych.

42. funkcjonariuszy otrzymało „Medale za długoletnią służbę”;

6 – Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej;

9 – honorowe odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia”;

28 – okolicznościowe dyplomy;

1 – dyplom Komendanta Głównego PSP;

1 odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. młodszy ogniomistrz Monika Prokopowicz, która mundur strażacki PSP nosi od siedmiu lat, ale już wcześniej związana była ze strażą pożarną jako cywilny pracownik. Co ją skłoniło do przejścia do formacji mundurowej? – Zapatrzenie w to, co strażacy potrafią, że jesteśmy jedną z formacji, która daje bezpieczeństwo całemu społeczeństwu. To był jeden z ważniejszych atutów, które pomogły mi podjąć decyzję przejścia do służby jako funkcjonariusz PSP. Pracuję w biurze, ale pełnię też dyżury w domu i dyżury operacyjne, wspomagając niektóre akcje, chociażby logistycznie. Koledzy bardzo pomagają, bo jest to jedna wielka rodzina.

Uroczysty apel był także okazją do mianowania na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Lublinie st. bryg. Katarzyny Grzegorczyk-Wysockiej oraz powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Łukowie kpt. Konrada Turskiego.