Gdzie w Lublinie pójść na dobrą kawę? Przedstawiamy ranking polecanych miejsc

Mówi się, że najlepsza kawa, to taka, która została specjalnie wyselekcjonowana, miała odpowiedni czas palenia ziaren oraz została zmielona zaraz przed przygotowaniem. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na posiadanie profesjonalnego sprzętu do przygotowania kawy w domu. Pierwszy łyk pobudza nas do życia i sprawia że mamy więcej energii na nadchodzący dzień.

Z pomocą przychodzą kawiarnie, których w Lublinie jest wiele. Jaką jednak wybrać, by mieć pewność, że upragniony przez nas napój bedzie smaczny i zapewni nam zastrzyk energii na nadchodzący dzień? Przychodzimy z pomocą! Na podstawie opinii pozostawionych przez użytkowników w serwisie Google Maps przygotowaliśmy ranking najlepiej ocenianych kawiarni w Lublinie.

Każdy wielbiciel tego czarnego trunku na pewno będzie zadowolony i nie wyjdzie zawiedziony. Wiele z tych lokali oferuje także coś "do kawy" w postaci słodkiego lub wytrawnego dodatku. Taki zestaw "kawa+przekąska" to idealna alternatywa dla studentów, którzy licznie przybyli do koziego grodu na studia i nie mają czasu na przygotowanie posiłków. Wiele z tych miejsc zlokalizowanych jest w samym centrum, w pobliżu uczelnianych kampusów. Sprawdź nasz ranking, a później pójdź w te miejsca i się przekonaj!