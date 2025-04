125 najlepszych uczniów przyjedzie do Lublina, Na finał Olimpiady Geograficznej

10–13 kwietnia 2025 roku Lublin będzie ogólnopolskim centrum pasji geograficznej: w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica odbędzie się finał 51. Olimpiady Geograficznej.

To prestiżowe wydarzenie, organizowane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, gromadzi najlepszych młodych geografów z całego kraju, którzy powalczą o tytuł laureata oraz szansę reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej.

W tegorocznej edycji wezmą udział uczniowie wyłonieni podczas etapów szkolnych i okręgowych: młodzież, która wykazała się doskonałą znajomością geografii fizycznej, regionalnej oraz społeczno-ekonomicznej. Na uczestników czekają nie tylko wymagające testy i zadania praktyczne, ale również część ustna, w której oceniane będą kompetencje prezentacyjne, umiejętność argumentacji oraz głębia wiedzy geograficznej. Łącznie podczas etapu finałowego o zwycięstwo zmierzy się 125 najlepszych uczniów z całego kraju, a towarzyszyć im będzie 45 opiekunów oraz 40 znanych naukowców z dziedziny geografii i geologii, pełniących funkcje w Komitecie Głównym Olimpiady.

Finałowe zmagania w Lublinie będą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązywania naukowych kontaktów oraz integracji środowiska uczniowskiego, akademickiego i edukacyjnego. Gospodarzem wydarzenia będzie I LO im. Staszica, która już od lat wspiera rozwój młodych talentów naukowych.

Zwieńczeniem finału będzie gala wręczenia nagród, podczas której poznamy laureatów tegorocznej edycji. Najlepsi spośród nich otrzymają możliwość reprezentowania Polski podczas XX Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (w sierpniu 2025 roku w Tajlandii).

Olimpiada Geograficzna to nie tylko konkurs – to przestrzeń kształtowania przyszłych badaczy, planistów przestrzennych i specjalistów geoinformacji. Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzenia i kibicowania uczestnikom – przed nimi finałowe wyzwanie, którego stawką jest nie tylko prestiż, ale także pasjonująca przygoda naukowa.