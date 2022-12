Czy miasto straci 75 hektarów?

– Nie może być tak, że wszyscy mają za darmo, a tylko Echo płaci – stwierdził Krzysztof Kwapisz, prokurent spółki. Wcześniej w zamian za umożliwienie budowy centrum handlowego Echo miało sfinansować przebudowę skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego, ul. Ducha i Północną” – relacjonował Dominik Smaga na łamach Dziennika Wschodniego z 20 grudnia 2012 r.

Opór obrońców

Przed rozpoczęciem procedury uchwalania nowego planu zagospodarowania Miasto uchwaliło konieczne w takim przypadku studium zagospodarowania przestrzennego. Na pamiętnej sesji w czerwcu 2019 r. radni miejscy podjęli tę decyzję dopiero o 5 nad ranem, po burzliwej debacie. Wówczas odżyły dyskusje o przeznaczeniu tego terenu, ciągnące się – przypomnijmy – od czasu prezydentury Andrzeja Pruszkowskiego (PiS). (Kłębiły się wówczas aferalne podejrzenia.) Sięganie do przeszłości wzmagało temperaturę sporu. Potem zaczęto go w dziwny sposób upolityczniać. Na bok odłożono odpowiedź na pytanie: czy górki dalej mają niszczeć i zamieniać się w dzikie wysypisko śmieci, czy w wyważony sposób służyć rozwojowi inwestycji jak i dać ogromne tereny rekreacyjne z poszanowaniem środowiska. Wojewoda Przemysław Czarnek (PiS) zaskarżył Studium do sądu administracyjnego. Do akcji ruszył IPN. Konferencje na górkach urządzali politycy PiS. Obrońcy górek zorganizowali referendum, ale z powodu zbyt niskiej frekwencji jego wynik nie był wiążący. Kontekst tych wszystkich działań miał wskazywać, że prezydent Lublina, Krzysztof Żuk działa na niekorzyść miasta, a sprzyja deweloperom.

Procesy sądowe ciągną się od dwóch lat.

Ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Miasto Lublin przy wydawaniu wspomnianego studium zagospodarowania dobrze wyważyło interes społeczny i prywatny,

czyli nie faworyzowało dewelopera. I przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (najbliższa rozprawa 16 stycznia już w nowym roku). Ile jeszcze potrwa sądowa przepychanka? I co dalej z górkami? Czy miasto je straci?

Oddamy górki za złotówkę?

- Teoretycznie jest takie ryzyko. Zgodnie z zawartą w 2019 r. umową z miastem moglibyśmy ten teren odzyskać teraz za złotówkę, bo niedoszło do zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a to był nasz warunek realizacji umowy. Najpierw plan, potem park i budowa osiedla. Co zrobimy? Na razie czekamy na sądowe rozstrzygnięcie 16 stycznia. Co potem? Do ewentualnych rozmów potrzeba dwóch stron. Nie miałem dotychczas żadnych deklaracji ze strony Ratusza – mówi Wojciech Dzioba, prezes TBV – Wykazujemy jednak w tej kwestii dużo cierpliwości. Przecież ostatnio zbudowaliśmy na terenie przyszłego parku 1,4-kilometrową ścieżkę, którą wyposażymy w monitoring. Nie musieliśmy tego robić – dodaje.

Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk na razie nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.

- Dla przedmiotowego obszaru już obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) uchwalony w 2005 roku, który jest aktem prawa miejscowego. Obowiązujący plan wyznacza na obszarze Górek Czechowskich tereny: zieleni publicznej (parki, skwery, zieleńce), rezerwatów przyrody oraz parków leśnych. Tym samym już obecny miejscowy plan umożliwia realizację parków, skwerów oraz zieleńców. Zmiana Studium i podpisane umowy doprowadziły do przejęcia terenu pod park przez Miasto, a w dalszej kolejności ma dojść do jego realizacji – wyjaśnia Justyna Góźdź z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Procedura opracowania planu miejscowego jest złożona. Opracowany projekt planu na podstawie zapisanych w Studium kierunków rozwoju winien uwzględnić szereg uwarunkowań, m.in. środowiskowe i kulturowe. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga przeprowadzenia opinii i uzgodnień z organami i instytucjami oraz zapoznania mieszkańców z zaproponowanymi rozwiązania w projekcie planu poprzez wyłożenie do wglądu publicznego. Oczywiście każdy plan jest inny. Zakładamy, że w przypadku zakończenia postępowania sądowego i rozpoczęcia opracowania nowego projektu planu, przeprowadzenie procedury formalno-prawnej oraz uchwalenie planu może potrwa około 2 lat. Czas opracowania może być dłuższy w przypadku kilku wyłożeń projektu planu do wglądu publicznego - dodaje.

Ratusz informuje, że „zgodnie z Aneksem do umowy z dnia 21 czerwca 2019 roku w przypadku nie wejścia w życie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego lub też braku uchwalenia takiej zmiany – strony podejmą rokowania w celu wydłużenia terminu w jakim spółka może skorzystać z prawa odkupu. Na chwilę obecną nie toczą się żadne rokowania w tym zakresie, spółka nie składała też żadnych deklaracji odnośnie prawa odkupu.”