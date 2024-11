Idzie zima. Na ulice Lublina wyjechały pierwsze solarki

Z racji marznących opadów deszczu, które pojawiły się w nocy z 12 na 13 listopada, część ulic Lublina została zabezpieczone solą, by zapobiec gołoledzi.

– Pierwsza akcja w ramach zimowego sezonu 2024/2025 już za nami. W nocy na ulice Lublina wyjechały pierwsze solarki. Służby miejskie posiadają niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się po drogach. Dysponujemy zakontraktowanym sprzętem oraz zasobami soli i piasku – mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Lublin jest podzielony na 7 rejonów zimowego utrzymania. ZDiTM odpowiada za odśnieżanie łącznie ok. 711 km dróg, w tym:

• dróg wojewódzkich – 44 km

• dróg powiatowych – blisko 148 km

• dróg gminnych – 411 km

• dróg wewnętrznych – 108 km

Do tego jest ponad 507 tys. m2 chodników, parkingów, schodów, kładek, skrzyżowań, dojść do przejść dla pieszych oraz obszar Strefy Płatnego Parkowania.

Co jest przygotowane do akcji Zima 2024/2025:

• solarki opłużone – 39

• solarki małe – 14

• ciągniki – 23

• ładowarki – 7

• równiaki lub pługi wirnikowe – 4

• samochody do wywozu śniegu i obsługi – 18

Są również zapasy materiałów:

• chlorek sodu (sól drogowa) – 3500 t

• chlorek wapnia techniczny – 12 t

W sprawach zimowego utrzymania dróg zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

• od poniedziałku do piątku, w niedzielę oraz dzień wolny od pracy, który nie następuje bezpośrednio po dniu roboczym tel. (81) 466 57 89 w godzinach 6-21

• w sobotę oraz dzień wolny od pracy następujący bezpośrednio po dniu roboczym; tel. (81) 466 57 89 w godzinach 7:30-21

• w pozostałych godzinach: Straż Miejska Miasta Lublin tel. 986