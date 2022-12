We wtorek opady śniegu już zdecydowanie słabsze, jedynie na północnym wschodzie spaść może do 6 cm świeżego śniegu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy

od –7°C w kotlinach karpackich, –5°C w kotlinach sudeckich i –3°C na wschodzie, do –1°C na zachodzie. Bez mrozu tylko nad morzem, około 2°C. We wschodniej części wybrzeża nadal wiał będzie dość silny i okresami silny północno-zachodni wiatr, w porywach do 75 km/h. Wiatr powoli będzie słabł.

Z wtorku na środę spodziewamy się silnego mrozu: w rejonach podgórskich temperatura minimalna spaść może do –17°C, na południu do około –13°C, na północnym wschodzie do –10°C. Na pozostałym obszarze kraju od –9°C do –6°C, tylko nad morzem około –3°C.

W środę opady śniegu głównie na wschodzie i południu, tam też na ogół pochmurno. Na północy kraju bez opadów i zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od –6°C na wschodzie, około –4°C w centrum, na zachodzie i południu, do 0°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny i porywisty, z kierunków południowych.

W nocy ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek najchłodniejszym rejonem Polski będzie północny wschód, temperatura spadnie tam do około –14°C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura minimalna od –10°C do –6°C, jedynie nad morzem około –2°C. Miejscami padać będzie śnieg, a na południu kraju możliwe są również opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie też deszczu marznącego powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna w czwartek oraz piątek od –5°C i –4°C na północnym wschodzie i w centrum do około 0°C na południu i 2°C nad samym morzem.

W sobotę i niedzielę możliwe ocieplenie. Noc z piątku na sobotę ponownie może być mroźna na północnym wschodzie, gdzie temperatura minimalna spadnie do –11°C. W weekend powinny przeważać opady deszczu i deszczu ze śniegiem, jedynie w sobotę na północy padał będzie śnieg. Miejscami możliwe są opady deszczu lub mżawki marznącej powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C, tylko w sobotę na północnym wschodzie od –3°C do –1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w sobotę na wybrzeżu dość silny i porywisty.