Ile można zarobić na nielegalnych papierosach? Prokuratorzy z Lublina to wiedzą

Prokuratorzy dodają, że w tej sprawie przeprowadzili łącznie 47 przeszukań, „w wyniku których zabezpieczono szereg dowodów w tym dokumenty w postaci aktów notarialnych, wyciągów bankowych, dokumentację księgową podmiotów gospodarczych wykorzystywanych do popełnienia przestępstw, papierosy różnych marek półprodukty do produkcji i pakowania papierosów, trzy maszyny do wyrabiania papierosów, w których stwierdzono półprodukty do produkcji i pakowania papierosów. Ponadto zabezpieczono trzy jednostki broni palnej wraz z amunicją oraz środki odurzające”.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.