Ile w Lublinie może „wyciągnąć” kieszonkowiec? Policja zna odpowiedź

Lublin. Gdzie w autobusie ma usiąść niepełnosprawny? Mieszkaniec ma problem

To, co ma być ułatwieniem, jest u nas utrudnieniem – twierdzi nasz Czytelnik, który ma uwagi do oznakowania w autobusach miejsc dla niepełnosprawnych. Zarząd Transportu Miejskiego odpowiada, że w pojazdach jest więcej specjalnych miejsc.