Ile zarabiają posłowie? Poza pensją mają liczne przywileje

Politycy na Wiejskiej dostają nie tylko uposażenie i dietę poselską. Otrzymują także różne dodatki i mogą liczyć na specjalne przywileje.

Podstawowe uposażenie posła to 12 tys. 826,64 zł brutto, czyli około 9 tys. zł "na rękę". Na wynagrodzenie składa się jeszcze dieta parlamentarna w wysokości 4 008,33 zł brutto. W sumie daje to miesięcznie kwotę 16 834,97 zł brutto.

Dodatkowe pieniądze dostają posłowie, którzy pełnią w Sejmie inne funkcje, choćby w komisjach sejmowych:

przewodniczący komisji dostaje 20 proc. uposażenia (około 2565 zł brutto),

zastępca przewodniczącego komisji - 15 proc. uposażenia (około 1924 zł brutto),

przewodniczący stałych podkomisji - 10 proc. uposażenia (około 1283 zł brutto).

Poza tym, parlamentarzystom, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), przysługuje także 13. i 14. emerytura. A posłom, którzy w trakcie kadencji osiągnęli wiek emerytalny, przysługuje również odprawa, a jeżeli poseł lub senator w ciągu 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu przejdzie na emeryturę, otrzyma odprawę wysokości trzech uposażeń, czyli 38 500 zł.

Politycy z Wiejskiej mają też specjalne przywileje, na przykład prawo do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów, a także do bezpłatnych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej na terenie kraju. Do tego otrzymują ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur, który wynosi 19 000 zł miesięcznie. Jeśli mają potrzebę, to mają prawo zakwaterowania w domu poselskim (dotyczy tylko tych posłów, którzy są zameldowani poza Warszawą).

13 listopada najprawdopodobniej dowiemy się komu prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu. Kandydatem demokratycznej opozycji na premiera jest Donald Tusk. W tym tygodni, ugrupowania KO, Lewicy i Trzeciej Drogi mają zaprezentować koalicyjny program dotyczący m.in. podziału stanowisk w rządzie.