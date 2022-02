Lublin. Jak dostać decyzję o warunkach zabudowy

W Górniku Łęczna wzmocnienia wciąż możliwe

Górnik Łęczna zakończył okres przygotowawczy i w niedzielę rozegra pierwszy mecz rundy wiosennej. Jak dotąd klub przeprowadził tylko jeden transfer, ale wiele wskazuje na to, że dojdzie do kolejnych. O tym co, w ostatnim czasie działo się klubie w rozmowie z klubowym portalem podzieli się dyrektor sportowy zielono-czarnych Veljko Nikitović