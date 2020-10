Jak 1 listopada dotrzeć na cmentarze w Lublinie autobusem lub samochodem

W tym roku najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie rozłożenie wizyt na cmentarzach tak, by uniknąć tłumów. Apelował już o to premier, apelowało duchowieństwo, o to samo proszą władze miasta.

Komunikacja miejska

Na nowych zasadach będą działać trzy specjalne linie cmentarne: 200, 201 i 202. – W tym roku nie będą bezpłatne – wyjaśnia Jakub Kozak z Zarządu Transportu Miejskiego.

Linia 200 ma jeździć z ronda Berbeckiego przez al. Andersa, al. Spółdzielczości Pracy, Unicką, Podzamcze, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście, Lipową, al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskie, Fabryczną, Drogę Męczenników Majdanka, Krańcową, al. Witosa (bez zatrzymywania się na przystankach) i Dekutowskiego do pętli Majdanek. W stronę centrum pojedzie przez Drogę Męczenników Majdanka.

Autobusy tej linii mają kursować w piątek co pół godziny, w sobotę co dwanaście minut, w niedzielę przez większość dnia co sześć minut, a w poniedziałek co pół godziny.

Linia 201 ma trasę wyznaczoną od ronda Berbeckiego przez al. Andersa, al. Spółdzielczości Pracy, Unicką, Podzamcze, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście, Lipową, Narutowicza, Głęboką, Filaretów, Zana i al. Kraśnicką do pętli Konopnica-las.

Autobusy tej linii mają kursować w sobotę raz na godzinę, a w niedzielę co pół godziny.

Linia 202 ma kursować z Abramowic przez Abramowicką, Kunickiego, Wolską, Drogę Męczenników Majdanka, Krańcową, al. Witosa (bez zatrzymywania się na przystankach) i Dekutowskiego do pętli Majdanek. W stronę centrum pojedzie przez Drogę Męczenników Majdanka.

Pojazdy tej linii mają kursować w sobotę co 40 minut, a w niedzielę co pół godziny.

Pozostałe zmiany polegają na wzmocnieniu rozkładów jazdy niektórych innych linii. Zarówno 31 października jak i 1 listopada częściej niż zwykle kursować mają linie 4, 8, 21, 23, 47, 153, 156, 157, 158, 159, 160 i 161. Szczególnie zauważalne będzie to w przypadku linii 158 (przez większość niedzieli ma jeździć co 10 minut) oraz linii 161 (w niedzielę pojedzie co 20 minut zamiast co 65), zaś linia 4 ma kursować w ten weekend nawet częściej niż w dni powszednie. Wyłącznie 1 listopada nieco częściej niż w zwykłą niedzielę mają kursować linie 3 i 22. Tego dnia na ulice wyjadą również linie 16 i 85, które zwykle nie kursują w niedziele.

Zmienionymi trasami mają kursować 31 października oraz 1 listopada autobusy linii 32 (zamiast przez Walecznych jak co rok przez Koryznowej) oraz linii 78 (nie pojedzie przez Pszczelą do Zemborzyc Podleśnych, tylko przez Krężnicką i Żeglarską do ul. Nałkowskich).

Autem na Majdanek

Od piątkowego popołudnia na Drodze Męczenników Majdanka zmieni się przeznaczenie pasów ruchu. Za skrzyżowaniem z ul. Ordonówny (dawna ul. Herc) środkowy pas będzie służył do jazdy na wprost, a prawy do skrętu na teren muzeum. Niemożliwy będzie skręt w lewo w ul. Ordonówny. Jadący od strony Kalinówki i Świdnika nie skręcą natomiast w lewo na teren muzeum. Od soboty do poniedziałku światła przy Ordonówny będą wyłączone.

Od piątku do wtorku włącznie (od 30 października do 3 listopada) na ul. Cmentarnej obowiązywać ma zakaz zatrzymywania się oraz ruch jednokierunkowy: od Drogi Męczenników Majdanka do głównej bramy cmentarza. Powrót ma się odbywać tak jak w poprzednich latach, czyli wzdłuż punktów kamieniarskich i dalej drogą gruntową prowadzącą do ronda. Co ważne, aby dotrzeć do centrum Lublina trzeba będzie jechać przez rondo na wprost, ul. Dekutowskiego do al. Witosa. Wyjeżdżający sprzed cmentarza nie będą mogli skręcać na rondzie w lewo w Drogę Męczenników Majdanka.

Co z parkowaniem? – Rekomendujemy pozostawienie pojazdów na parkingach przed cmentarzem, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, na terenie dawnego Polmozbytu przy Drodze Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w innych dozwolonych miejscach wokół – sugeruje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza i dodaje, że zmieni się sposób korzystania parkingu za pawilonami handlowymi. – Na parking będzie można wjechać korzystając z pierwszego wjazdu, zaś wyjazd będzie się odbywał środkowym z nakazem skrętu w prawo. Ostatni wyjazd zostanie zamknięty i wygrodzony płotkami.

Autem na Lipową

Przed cmentarzem tymczasowo zamknięty został już parking, który będzie oddany w całości sprzedawcom zniczy i kwiatów. Od piątku do wtorku zatoka parkingowa przy Plazie będzie zarezerwowana dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Od piątku do poniedziałku tradycyjnie zasłonięte będą znaki zakazu zatrzymywania się po obu stronach ul. Głębokiej między Narutowicza a Raabego.

1 listopada od godz. 7 do 21 będzie można za darmo parkować pod Plazą. – Dwupoziomowy parking będzie dostępny dla około 670 pojazdów – zapowiada Góźdź. – Wjazd i wyjazd możliwy będzie zarówno od ul. Ofiar Katynia jak i ul. Obrońców Pokoju.

Autem na Bełżycką

W sobotę i niedzielę ul. Łanowa i Bełżycka będą drogami jednokierunkowymi, zapewniając przejazd wyłącznie od al. Kraśnickiej w stronę cmentarza. Powrót do al. Kraśnickiej będzie możliwy jednokierunkową w tych dniach ul. Folwarczną.

Autem na Pszczelą

W sobotę i niedzielę ul. Pszczela będzie jednokierunkowa z możliwością jazdy od torów kolejowych do Kukułczej, dzięki czemu wygospodarowane będą miejsca do parkowania. Powrót do Krężnickiej będzie możliwy przez Kukułczą i Letniskową.