S.T.A.L.K.E.R.: Trzy gry w nowej wersji. Dla niektórych za darmo (wideo)

Mają już po kilkanaście lat i mają też do dziś wiernych graczy (i moderów). A za chwilę dostaną nowe wersje.

Seria S.T.A.L.K.E.R, ukraińskiego studia GSC Game World, na stałe wpisała się historię gier. Pierwszy był S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla (2007). Rok później ukazała się gra S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo, a w 2009: S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci.

Potem na lata studio zamilkło, a aż wreszcie w listopadzie minionego roku doczekaliśmy się gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Aż tu nagle GSC Game World zapowiedziało S.T.A.L.K.E.R.: Legends Of The Zone Trilogy – Enhanced Edition. To trzy pierwsze gry z serii, które dostaną sporo usprawnień. To na przykład wsparcie dla rozdzielczość 4K i monitorów ultrawide, ulepszenia wizualne, tryb wydajności i jakości na konsolach, technologia FSR, osiągnięcia i trofea.

Posiadacze oryginalnych części STALKER otrzymają nowe wersje za darmo, a w bibliotekach pojawią się one jako nowe pozycje.

Wszystko razem wygląda tak: