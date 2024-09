Jesienny piknik z podopiecznymi schroniska dla zwierząt

Jesienny Piknik Charytatywny odbędzie się 14 września w godzinach 9-15 w sklepie Zoo Centrum przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74L. Będzie to przede wszystkim okazja do poznania podopiecznych schroniska. Wolontariusze opowiedzą o odpowiedzialnej adopcji oraz przybliżą, jak wygląda proces adopcyjny. Uczestnicy mogą zabrać ze sobą swojego pupila i zapozować do zdjęć w specjalnie przygotowanej, jesiennej scenerii oraz kupić wyjątkowe rękodzieła.

- Będą nam towarzyszyć pokazy psów obronnych, będą rękodzielnicy m.in. z biżuterią czy obrazami. Dodatkowo na uczestników czekają porady behawioralne i możliwość zobaczenia broni dzięki wsparciu naszej akcji przez pobliską strzelnicę. Będzie również sesja zdjęciowa w zamian za zakup darów dla schroniska za minimum 50 złotych. Można zabrać swojego zwierzaka i zrobić sobie zdjęcia w stylu jesiennym – mówi Damian Buk, koordynator wolontariatu w schronisku.

Swoją poradą będą służyć specjaliści od zwierząt - behawioryści, trenerzy i groomer. Będzie można również zjeść coś dobrego i dołączyć do zabawy w konkursach. Każdy, kto zechce wspomóc schronisko, może wrzucić symboliczną złotówkę do puszki lub kupić dary na miejscu, w sklepie zoologicznym. Ponadto, procent od sprzedaży rękodzieł również trafi do zwierzaków. Spośród podopiecznych lubelskiego schroniska, na nowy dom czeka obecnie 141 psów, 117 kotów i 88 zwierząt egzotycznych.