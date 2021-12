Kamienica w Lublinie. Czemu starsze lokatorki muszą spać w ubraniach?

Józefa Kokosińska pokazuje odcinki emerytury: 1630 zł albo 1697 zł. Przyznaje, że dostaje też 500 zł zasiłku na chorego na padaczkę syna. Ona ma lat 86, syn – 64.

W kamienicy przy Biernackiego pani Józefa mieszka od 1957 r. Na dowód, że ma prawo tu być, przynosi napisany na maszynie dokument z Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego.

– Czynszu płacę 410 zł, plus 50 zł za śmieci. Światło to 170-180 zł. Chodzę zawsze, by mi rozłożyli na raty, co miesiąc. Naraz nie dałabym rady – tłumaczy.

Rozmawiamy o pieniądzach, bo za chwilę wydatki pani Józi mają gwałtownie wzrosnąć. – Myślałam, że się wykończę przez te święta, tak mi z pieca dymiło. Nie palę, śpię w ubraniu. Po mieszkaniu chodzę w butach, ale i tak marzniemy – opowiada.

Problem z piecem zgłosiła do administracji w poniedziałek. Tego samego dnia dostała oficjalne pismo – ma się zgłosić do zakładu energetycznego. A wtedy zarządca nieruchomości „dostosuje instalację do ogrzewania elektrycznego”.