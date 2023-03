Karaś / Rogucki - koncert w Radiu Lublin

Nowa płyta artystów nosi tytuł "Czułe Kontynenty". Kuba Karaś, Piotr Rogucki, Wiki Jakubowska oraz Kamil Kryszak stworzyli 12 kompozycji, które przenoszą do świata życzliwości, romantyzmu i nostalgii. Wcześniej twórcy nagrali album "Ostatni bastion romantyzmu"/



-Tym razem wysyłamy do słuchaczy przesłanie, że miłość jest narzędziem dającym szansę na wyrwanie się z chaosu, w którym pogrąża się świat. Jest trochę refleksyjnie i osobiście, jest czule i blisko - mówi Piotr Rogucki.



Duet pojawił się na polskim rynku po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów Coma i The Dumplings. Kuba Karaś odpowiada w tym tandemie za produkcję, Piotr Rogucki z kolei zajmuje się tekstami.



Bilety na koncert dostępne są na platformie ebilet.pl.