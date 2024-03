Pomoc na Wielkanoc. Dorzuć coś do paczek Brata Alberta

W czasie zakupów wystarczy włożyć do swojego koszyka dowolny produkt spożywczy z długim terminem ważności np. olej, konserwę, majonez, herbatę, ryż czy danie gotowe w słoiku i przekazać go wolontariuszom Alberta. Zebrana podczas zbiórki żywność trafi do Paczek Brata Alberta, które będą przekazywane przed Świętami Wielkanocnymi osobom korzystającym z jadłodajni.

Termin zbiórki:

8 marca 2022 r. (piątek) w godz. 9:00-15:00

9 marca 2022 r. (sobota) w godz. 8:00 – 14:00

Miejsce: Wybrane sklepy LSS Społem w Lublinie:

Ul. Lubartowska BAZAR

Ul. Kleeberga 12a

Ul. Zemborzycka 29

Ul. Herberta 14

Ul. Lotnicza 9

Ul. Narutowicza 38

Ul. Spadochroniarzy 2

Ul. Wallenroda 13

Ul. Chrobrego 6

Ul. Roztocze 12

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo autorstwa Iwony Sztal i Adama Skiby, z którego dowiecie się więcej na temat Kuchni Brata Alberta.