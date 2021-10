Kicia Kocia odwiedziła małych pacjentów lubelskiego szpitala [zdjęcia]

Jak informują inicjatorzy – SKENDE i IKEA, "ze względu na panujący reżim sanitarny, bohaterka nie mogła wejść do środka, ale nie przeszkodziło to jednak we wspólnych zabawach i spotkaniu". Podczas odwiedzin przekazano chorym dzieciom książeczki, maskotki, kolorowanki a także wycinanki, "aby w ten sposób choć trochę umilić im pobyt w szpitalu".

Nie była to pierwsza inicjatywa Centrum skierowana do małych pacjentów. "Podczas pierwszej i drugiej fali Covid-19 SKENDE przez 2 miesiące zapewniało obiady dla rodziców dzieci przebywających na Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USD, aby w tym trudnym czasie mogli oni zostać w szpitalu ze swoimi pociechami" – czytamy w informacji organizatorów, którzy zapowiadają kontynuację działań skierowanych do pacjentów szpitala przy ul. Profesora Antoniego Gębali 6.