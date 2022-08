Kilka razy dźgnął nożem znajomego w głowę, poszło o 20 zł. Efektowna akcja policji

Ranny mężczyzna trafił do szpitala, gdzie otrzymał pomoc medyczną. Agresor został zatrzymany przez policję i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie. Tam usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W przeszłości wpadał już w konflikt z prawem, dlatego będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Jednak ani policja, ani prokuratura nie mówią na tym etapie śledztwa, co wcześniej przeskrobał.

Nożownik został także doprowadzony do sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. W odosobnieniu może spędzić ponad 20 lat.