Kobiety, idźcie na wybory. Posłanki namawiały do głosowania

W poniedziałek (14 kwietnia) na placu Litewskim i deptaku w Lublinie spotkały się posłanki z całej Polski, Zachęcały kobiety do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich.

- Zaczęłyśmy od Końskowoli, następnie była Łęczna, teraz jesteśmy w stolicy regionu w Lublinie , gdzie wspólnie z moimi koleżankami, posłankami, ale nie tylko, z kobietami wychodzimy do mieszkańców miast rozmawiając, rozdając materiały wyborcze, zachęcając do tego, aby 18 maja poszły na wybory, aby zamieniły, energię 15 października na synergię i siłę kobiet, siłę wyborców z Lubelszczyzny i zagłosowały na Rafała Trzaskowskiego - mówiła europosłanka Marta Wcisło.

Do głosowania wraz z nią zachęcały posłanki z całej Polski: • Dorota Łoboda • Joanna Frydrych • Magłorzata Gromadzka • Aleksandra Kot oraz radna Lublina Monika Orzechowska. Mówiły o prawach kobiet i dostępności do badań.

- Te wybory będą w dużej mierze o bezpieczeństwie Polski, ale będą też o bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu kobiet. Rafał Trzaskowski konsekwentnie pokazywał, że zawsze stoi po stronie kobiet. To dla niego ważne są kwestie takie jak refundacja in vitro, opieka okołoporodowa, bezpłatne żłobki, ale to również Rafał Trzaskowski jasno zadeklarował, że podpisze ustawę, która będzie liberalizowała prawo aborcyjne - powiedziała posłanka Aleksandra Kot. - Kilka tygodni temu zaczęliśmy akcję, która ma mobilizować również młodych wyborców, w tym młode kobiety. I to właśnie młode dziewczyny, młode kobiety w całej Polsce mówią o tym, że pragną Polski, w której będą mogły decydować o własnym życiu i zdrowiu.