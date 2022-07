Kręcą film w Lublinie. Pokażą mieszkańców dawnego blokowiska i współczesnego deweloperskiego osiedla

AAAA Films serdecznie zaprasza na casting do krótkometrażowego filmu komediowego „Gra zespołowa” (tytuł roboczy) o zwaśnionych entuzjastach gry w bule, realizowanego w ramach stypendium prezydenta Lublina. Poszukujemy aktorów i aktorek do współpracy nad najnowszym projektem – anonsowali w mediach społecznościowych młodzi filmowcy, którzy wczoraj zorganizowali przesłuchania kandydatów do ról.

– Grupa filmowa powstała gdy byliśmy w II klasie w „Unii”. Teraz studiujemy produkcje medialną na politologii na UMCS. To będzie nasz szósty film. Wszystkie nagrody jakie zdobywaliśmy przeznaczaliśmy na zakup sprzętu – mówi Lena Tytuła z AAAAA Films, która była odpowiedzialna za organizację castingu. To do niej napływały zgłoszenia, chętni dostawali sceny do przygotowania, byli umawiani na spotkanie z reżyserem i resztą ekipy filmowej.

Młodzi filmowcy potrzebują sześciu osób, do obsadzenia są trzy role żeńskie i trzy męskie.

– Jeszcze nie mamy ustalonych plenerów, ale coś już wstępnie wybraliśmy. Myślimy o Czechowie i Kalinowszczyźnie. Scenariusz był gotowy od tygodnia, ale po castingu widzę, że jedna z osób powinna bardziej zaistnieć w filmie, więc może coś się zmienić. Premierę planujemy w listopadzie, jako otwarty pokaz, przy okazji tego wydarzenia zaprezentujemy inne nasze filmy. 3 tysiące złotych ze stypendium daje nam spokój, że wystarczy, żeby zapłacić aktorom, na scenografię – mówi Antoni Michalak, reżyser „Gry zespołowej”.

Zofia, studentka psychologii i licealistka Zuzanna były jednymi z zainteresowanych udziałem w amatorskiej produkcji. Obie miały już doświadczenie teatralne i recytatorskie i postanowiły odpowiedzieć na ogłoszenie.

Zanim kandydatki na aktorki filmowe przedstawiły przygotowana scenę musiały przejść próbę dykcji. „paście się paście w chrzęście połonin/włóczęgi świerszcze śpiewacze/chmura za chmurą góra za górą”. Wiersz Józefa Czechowicza okazał się idealny do tego celu.

Do 25 lipca ekipa filmowa poinformuje osoby, które brały udział w castingu o swojej decyzji. Zdjęcia odbędą się na przełomie sierpnia i września.

Autorką zdjęć będzie Alicja Krzyżak, z którą reżyser współpracuje od początku filmowej działalności. To oni założyli filmowa grupę.

Twórcy chcą pokazać spotkanie mieszkańców dawnego blokowiska i współczesnego deweloperskiego osiedla. Myślą drobiazgowo o scenografii planując bannery, plakaty, ogłoszenia, które gdzieś przy okazji zarejestruje kamera a będą istotne dla opowiadanej historii.