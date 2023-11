Lublin: Kulinarna przygoda z mistrzem. Trzy dni warsztatów dla dzieci

Bezpłatne warsztaty „Kreacje Kulinarne” to projekt realizowany w ramach programu „Rodzina trzy plus”. Udział mogą wziąć mieszkańcy i mieszkanki Lublina w wieku 8-13 lat, niezależnie od liczebności dzieci w rodzinie. Młodzi ludzie poznają m.in. sekrety wyrobu udanego ciasta na pizzę czy wypieku babek drożdżowych. Pod okiem szefa kuchni, Marcina Szuleja, dzieci wykonają samodzielnie wybrane dania. W warsztatach można wziąć udział niezależnie od umiejętności i poziomu wiedzy kulinarnej.

– Dzięki inicjatywom realizowanym w ramach programu Rodzina Trzy Plus chcemy stwarzać młodym osobom różnorodne możliwości rozwijania swoich talentów i pasji. Warsztaty kulinarne to doskonały sposób na realizację zainteresowań i rozwijanie naturalnej kreatywności dzieci, ale także okazja do dobrej zabawy i zawierania nowych przyjaźni – mówi Monika Lipińska, zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.