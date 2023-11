Lublin. Laptopy za najlepsze prace dyplomowe o uchodźcach

Konkurs ogłosiło Biuro Terenowe Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Lublinie we współpracy z UMCS i KUL. Wziąć udział mogą osoby, które obroniły pracę licencjacką, inżynierską, magisterską czy doktorską na dowolnej uczelni w województwie lubelskim w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września br.

Praca ma swoją tematyką obejmować kwestie związane z uchodźctwem oraz przymusowymi wysiedleniami.

- Poprzez tę inicjatywę organizatorzy chcą zwrócić uwagę na kwestie związane ze zjawiskiem przymusowych wysiedleń i uchodźstwa oraz zwiększyć świadomość społeczną w zakresie problemów osób dotkniętych tym zjawiskiem. Ponadto, udział w konkursie ma zachęcić do badań naukowych w tej dziedzinie, jak również przyczynić się do rozwoju działań mających na celu poprawę sytuacji uchodźców i osób przymusowo przesiedlonych – mówi Aneta Adamska, rzeczniczka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Laureaci prac zajmujących pierwsze miejsca zostaną nagrodzeni laptopami, prace z drugich miejsc nagrodzone zostaną voucherami na pomoce dydaktyczne o wartości 2 000 zł, a trzecie miejsca otrzymają wyróżnienia. Wszyscy laureaci będą mieć szansę na publikację i promocję swoich prac w mediach akademickich i lokalnych oraz na łamach czasopism naukowych UMCS i KUL.

Pomyślnie obronione prace w formacie PDF, należy załączyć do formularza zgłoszeniowego w takiej postaci, w jakiej zostały one zamieszczone w systemie APD na uczelni. W przypadku, gdy prace mają inną postać niż pisemna, autor lub autorka ma skontaktować się z organizatorami w sprawie ustalenia sposobu udostępnienia. W zgłoszeniu należy umieścić pracę, jej streszczenie, skan dyplomu oraz zgodę na przetwarzanie danych. Każdy autor może zgłosić tylko jedno zgłoszenie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie UMCS. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęło się 6 listopada i potrwa do 19 listopada do godz. 23.59.