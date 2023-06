Lato pełne atrakcji. 1 lipca rusza Centralny Plac Zabaw!

Jak lato, to Centralny Plac Zabaw. Już od kilku lat inicjatywa Centrum Kultury w Lublinie pozostaje mocnym punktem wakacyjnych atrakcji w mieście. W tym roku po raz kolejny CPZ zawita w inne rejony Lublina. Dzięki współpracy z DDK Węglin i Czuby Południowe, atrakcji nie zabraknie także w tych dzielnicach.



To będą dwa wakacyjne miesiące wypełnione atrakcjami. Centralny Plac Zabaw startuje 1 lipca i już na inaugurację Centrum Kultury szykuje dużą niespodziankę. W sobotę o godz. 21 w Wirydarzu CK wystąpi specjalista od tropikalnej elektroniki - El Buho. Będzie to więc gratka dla wielbicieli klubowego grania w klimatach z pogranicza house, dubu elektroniki. Całość uzupełnią melodie ludów Ameryki Południowej. Warto podkreślić, że będzie to pierwszy koncert artysty w Polsce. Szykuje się więc niepowtarzalna zabawa. Support zapewnią: Emil Witt, Anansi & Szron oraz Kosma.



Ciekawych muzycznych akcentów nie zabraknie oczywiście przez całe lato. Już wiemy, że w ramach CPZ w Lublinie wystąpią m.in. Laboratorio Tropical Crew, czyli warszawski projekt z muzyką taneczną (5 sierpnia), grupa Artificialice łącząca elektronikę, perkusję, kontrabas i saksofon (19 sierpnia) czy zespół Klawo, który czerpie inspiracje z funku, psychodelii, hip hopu, jazzu i afrobeatu (20 sierpnia). W lipcu nie zabraknie także koncertów w ramach festiwalu Lublin Jazz Festiwal, które także zawitają na scenę CPZ.



Scenę Centrum Kultury, czy to w Wirydarzu, czy na placu przed budynkiem, wypełnią także latem spektakle improwizowane, pokazy filmowe, a przede wszystkim warsztaty, które są kluczowym elementem CPZ.



- W tym roku ponownie będziemy wspólnie składać papier, uczyć się żonglować i poznawać magiczne sztuczki pod okiem iluzjonisty. Spróbujemy swoich sił w tańcu K-pop i robot dance, poćwiczymy sztukę wizażu oraz fotografii mobilnej, ale poznamy też tajniki pisania piosenek - wymieniają organizatorzy.



Tegoroczny Centralny Plac Zabaw w sierpniu zawita również na Czuby i Węglin. W niedzielne wieczory w Wąwozie Jana Pawła II na Czubach odbywać się będą ciekawe koncerty z cyklu "Klasyka w Altanie". Z kolei w siedzibie i okolicach Dzielnicowego Domu Kultury Węglin (ul. Judyma 2a) realizowane będą warsztaty.



Warsztaty są bezpłatne, na część z nich obowiązują jednak zapisy. Wkrótce zostanie uruchomiona również sprzedaż biletów na płatne występy artystyczne. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Centrum Kultury oraz Facebooku Centralnego Placu Zabaw.



Harmonogram na pierwszy tydzień CPZ:



1 lipca:

- godz. 11.00 - warsztaty medialne, Wirydarz

- godz. 21.00 - koncert El Buho, Wirydarz (bilety: 50-80 zł).



2 lipca:

- godz. 16.00 - spektakl "Jaś i magiczny kapelusz", plac przed CK

- godz. 17.00 - warsztaty improwizacji, Galeria Sztuczki

- godz. 17.00 - warsztaty nowocyfkowe, plac przed CK



3 lipca:

- godz. 16.00 - warsztaty pisania tekstów literackich, Księgarnia Dosłowna



4 lipca:

- godz. 16.00 - warsztaty pisania tekstów literackich, Księgarnia Dosłowna

- godz. 17.00 - warsztaty "Powrót do przyszłości", Sala Rozdroży 105a



5 lipca:

- godz. 16.00 - warsztaty pisania tekstów literackich, Księgarnia Dosłowna

- godz. 17.00 - gry i zabawy integracyjne, plac przed CK



6 lipca:

- godz. 16.00 - warsztaty pisania tekstów literackich, Księgarnia Dosłowna

- godz. 17.00 - warsztaty "Powrót do przyszłości", Sala Rozdroży 105a

- godz. 17.00 - Ręce na pokład - budujemy podwórkową kawiarenkę!, plac przed CK