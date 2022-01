Lex deweloper w Lublinie. W planach kilkaset mieszkań i ponad tysiąc miejsc parkingowych

Nowe osiedle miałoby powstać na działce przy Wojciechowskiej 42b. Wcześniej działała tu fabryka płynów infuzyjnych wydzielona z lubelskiej Polfy i kupiona w 2007 r. przez międzynarodowy koncern medyczny Baxter. Kilka lat temu firma zdecydowała o zamknięciu zakładu w Lublinie, a spółka Baxter Manufacturing została zlikwidowana.

Próbują „lex deweloper”

Nieruchomość nie jest przeznaczona pod budowę bloków, tylko pod aktywność gospodarczą. Nie wyklucza to jednak inwestycji mieszkaniowych. Ustawa zwana często „lex deweloper” dopuszcza budowę mieszkań na terenach mających inne przeznaczenie, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Miasta.

Do budowy bloków w tym miejscy przymierza się spółka z Białej Podlaskiej. Firma SPM Budomex złożyła już do Urzędu Miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Z taką decyzją spółka będzie mogła wystąpić do Rady Miasta o zgodę na budowę bloków w trybie „lex deweloper”. Takie są procedury.

Bloki do ośmiu pięter

Spółka SPM Budomex zgłosiła się do Urzędu Miasta z planami budowy ośmiu bloków mieszkalnych.

– Projektowane budynki to obiekty od jednej do dziewięciu kondygnacji nadziemnych i jednej lub dwóch podziemnych – informuje Anna Czerwonka z lubelskiego Ratusza. – Pod budynkami projektuje się garaże podziemne, jednokondygnacyjne oraz kondygnacje z pomieszczeniami pomocniczymi. Garaże zaprojektowano również w części parterów budynków. Na terenie inwestycji powstanie wewnętrzny dziedziniec z placem zabaw dla dzieci i miejscem rekreacji dla dorosłych. Ponadto każdy z etapów inwestycji posiadać będzie dodatkowe niezależne place zabaw.

Nawet kilkaset mieszkań

Ile mieszkań może powstać na pofabrycznym terenie? Takiej informacji, jak przekazuje nam Urząd Miasta, nie ma w złożonym przez inwestora wniosku o decyzję środowiskową. O tym, że mieszkania będą liczone w setkach, może świadczy wpisana we wniosku liczba miejsc parkingowych.

Podziemne garaże mają pomieścić 821 samochodów, kolejnych 98 aut mają pomieścić garaże naziemne, przewidziano też 131 miejsc parkingowych na powierzchni terenu. Łącznie daje to 1050 miejsc postojowych.

Gdyby założyć, że inwestor zapewni 1,5 miejsca postojowego na każdy lokal mieszkalny (a taki przelicznik stosowany jest w Lublinie tylko do dużych mieszkań, mających ponad 70 mkw. powierzchni użytkowej), daje to 700 lokali mieszkalnych.

Obok też planują bloki

Tuż obok, na terenie zajmowanym przez warsztaty samochodowe, też mogą wyrosnąć bloki mieszkalne. Pozwala na to zmieniony przez radnych plan zagospodarowania. Dokument przeznacza tę nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne i usługowe, nie trzeba więc korzystać z trybu „lex deweloper”.

Inwestycję w tym miejscu planuje spółka Żagiel Dom. Firma już w zeszłym roku dostała od miasta decyzję środowiskową. Wynika z niej, że może tu powstać około 480 mieszkań (w trzech etapach) i niemal 600 miejsc parkingowych. We wrześniu zeszłego roku spółka Żagiel Dom dostała od Urzędu Miasta pozwolenie na budowę.