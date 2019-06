List otwarty w sprawie górek czechowskich: "Demokracja obywatelska to szacunek dla mieszkańców"

Prezydent miasta Lublin, Rada Miasta, mieszkańcy Lublina

W obliczu szokującej i zupełnie niezrozumiałej decyzji prezydenta miasta w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczenia na terenie górek czechowskich inwestycji bezpowrotnie degradującej ten teren, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec powyższych działań.

Pisząc o górkach czechowskich, mieszkańcy, dla których ważne jest ocalenie tego bezcennego terenu, wielokrotnie już powoływali się na szereg naukowych opracowań oraz ekspertyz biologów, klimatologów, planistów i urbanistów (np. prof. Bogusława Kaszewskiego z Zakładu Meteorologii i Klimatologii UMCS, dra hab. Tadeusza Chmielewskiego z UMCS), a także inwentaryzacje oraz opinie i uzgodnienia Krajowej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Nie będziemy zatem po raz kolejny przypominać walorów przyrodniczych górek czechowskich oraz ich szczególnej roli w perspektywie zbliżającej się nieuchronnie katastrofy klimatycznej. Tym razem chcemy przypomnieć o czymś równie ważnym, a mianowicie o demokracji lokalnej, do której obóz polityczny prezydenta Lublina tak często się odwołuje i którą niewątpliwie się szczyci. Pytamy więc, gdzie podziewa się idea demokracji i działania na rzecz Mieszkańców w przypadku górek czechowskich? Jak mają się deklaracje i składane przez władze miasta obietnice do ich praktycznej realizacji?

Za każdym razem „nie”

Kwestia zabudowy Górek Czechowskich była już konsultowana z mieszkańcami czterokrotnie: podczas dwóch wyłożeń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; w specjalnie zorganizowanym panelu obywatelskim oraz podczas pierwszego referendum lokalnego. Za każdym razem opinia mieszkańców w sprawie proponowanych zmian na tym terenie była negatywna, a uwagi i rekomendacje wyraźnie mówiły o pozostawieniu górek czechowskich jako korytarza napowietrzającego miasto.

Jak zatem my, mieszkańcy, mamy rozumieć obecną sytuację? Czy tysiące głosów przeciwko zabudowie oddanych podczas dwóch wyłożeń Studium (ok. 2 tys. podczas pierwszego wyłożenia i co najmniej kilkanaście tys. przy drugim), rekomendacje panelu obywatelskiego (którego ustalenia, według publicznie złożonej obietnicy prezydenta, miały zostać wprowadzone w życie) oraz niemal 23 tys. głosów mieszkańców oddanych w referendum przeciwko propozycji tzw. „parku” i zmianie przeznaczenia tego terenu – dla władz miasta nie znaczą zupełnie nic? Czy te wszystkie głosy sprzeciwu są nieważne w konfrontacji z interesem prywatnego dewelopera?

Czy naprawdę na tym – w rozumieniu władz miasta – polega urzeczywistnienie zasad demokracji obywatelskiej? Czy to, z czym mamy obecnie do czynienia, to upodmiotowienie mieszkańców i realne (a nie pozorne) włączenie ich w procesy podejmowania decyzji? Czy poważnym traktowaniem można nazwać usilne przekonywanie swoich wyborców i chlebodawców, że zabudowa 25 proc. (zamiast 30 proc.) obszaru górek czechowskich to korzystny i dobry kompromis?

Pseudodemokracja i pozory

Z całym szacunkiem, ale odpowiedź na te pytania jest jednoznaczna i brzmi: NIE. Działania prezydenta Lublina w tej sprawie nie mają nic wspólnego ani z poważnym i podmiotowym traktowaniem głosu mieszkańców, ani z ideą rzeczywistej i realnej partycypacji, ani z demokracją obywatelską. Są natomiast powielaniem najgorszych wzorów i standardów pseudodemokracji i działań pozornych, od których przedstawiciele partii mającej większość w lubelskiej Radzie Miasta tak często i ochoczo się odżegnują, komentując działania realizowane przez ich głównych politycznych oponentów. Jak zatem my, mieszkańcy, mamy to rozumieć? Podwójna moralność? Czyżby rzeczywiście „punkt widzenia zależał od punktu siedzenia”? Czyżby demokracja miała polegać przede wszystkim na słuchaniu głosów silniejszych (w tym wypadku prywatnego developera) i lekceważeniu głosów „zwykłych” mieszkańców?

Przypominamy zatem. Demokracja to nie tylko odbywające się co kilka lat wybory, po których można zapomnieć o wyborcy lub, co gorsza, jedynie udawać, że władza liczy się z jego zdaniem i głosem. To nie tylko sporadyczny akt głosowania, po którym, uzyskawszy co chcemy, możemy dalej robić „swoje” bez zwracania uwagi na społeczne potrzeby. Rzeczywista demokracja obywatelska nie polega na tworzeniu iluzji społecznego udziału w procesie podejmowania decyzji. Samo dopuszczenie do udziału w decydowaniu poprzez stworzenie (pozornej) możliwości wypowiedzi, a następnie bezpardonowe lekceważenie postulatów społecznych nie ma nic wspólnego z demokratycznym społeczeństwem obywatelskim.

Murem za mieszkańcami

Prawdziwa demokracja obywatelska to codzienny szacunek dla mieszkańców, liczenie się z ich głosem oraz poważne, podmiotowe traktowanie. To konsultacje, które nie są nic nie znaczącą „wydmuszką”, ale prowadzą do rzeczywistego uwzględnienia i realizacji ich wyników. To wreszcie władze, które nie są rzecznikiem prywatnych interesów, tylko stoją „murem” za mieszkańcami i dobrem wspólnym.

Niestety, w ostatnim czasie standardy naszego miasta zmierzają w kierunku przeciwnym, dalekim od oficjalnie deklarowanego. Zamiast realnego odpowiadania na potrzeby i postulaty społeczne, mamy do czynienia z festiwalem „niemocy” pod hasłem „nie da się”. Rozwiązania niekorzystne dla mieszkańców oraz ekosystemu, w którym funkcjonują, przedstawia się jako „kompromisowe”. Lekceważy się oczywiste fakty, dane, ekspertyzy naukowe, a także wielokrotnie wyrażaną wolę mieszkańców (nierzadko ich przy tym deprecjonując). Z punktu widzenia standardów demokratycznych i partycypacyjnych, do których aspirują władze Lublina, jest to po prostu niedopuszczalne.

Patrzymy na to z tym większym zdumieniem, że to właśnie obóz polityczny obecnego prezydenta Lublina mianuje się naczelnym obrońcą praw i wartości demokratycznych w Polsce, niejednokrotnie podkreślając rolę i znaczenie dobra wspólnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Podejmując w najbliższych dniach decyzję w sprawie bezpowrotnego zniszczenia bezcennego ekosystemu górek czechowskich (chronionych wieloma dyrektywami ochronnymi), proszę pamiętać, że nie jest to już wyłącznie sprawa lokalna. W kwietniu br. krytyczne stanowisko wobec działań władz miasta w tym zakresie przyjął Kongres Ruchów Miejskich, temat ten podejmowany był także przez ogólnopolskie media (m.in. kilkakrotnie przez oko.press). To, co dzieje się obecnie w Lublinie, staje się symbolem walki mieszkańców o prawo do miasta, w którym żyją, o poszanowanie podstawowych praw i wolności gwarantowanych przez Konstytucję RP, w tym przede wszystkim jej art. 74: „1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. (…) 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”

Jesteśmy przekonani, że zgoda władz miasta na zabudowę terenu górek czechowskich będzie ewidentnym zlekceważeniem potrzeb społecznych oraz dobra mieszkańców. Stanie się także niechlubnym przykładem złamania zasad etycznych wynikających z umowy społecznej: współpracy, zaufania i działania przede wszystkim na rzecz wspólnoty, a nie partykularnego interesu. W związku z tym apelujemy do Rady Miasta Lublin o zagłosowanie za tymi wartościami i nie przeciw mieszkańcom, których reprezentują.

Mieszkańcy i sympatycy Lublina

Tytuł i śródtytuły od redakcji

Pod listem podpisało się 250 osób (stan na dzień 25.06)

dr Agnieszka Ziętek, wykładowca akademicki, UMCS

dr Rafał Czekaj, nauczyciel akademicki, UMCS

dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS

dr Teresa Klimowicz, Stowarzyszenie Studnia Pamięci

dr Marcin Krawczyk, nauczyciel akademicki, UMCS

